Kacin: Slovenija se bo o članarini WHO še odločila

Ljubljana, 9. aprila - Slovenija se bo o plačevanju članarine Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) še odločila, je danes na novinarski konferenci dejal vladni govorec Jelko Kacin. Se je pa zavzel za to, da bi namesto ustavitve plačevanja članarine WHO, kar je v tvitu podprl premier Janez Janša, Slovenija raje predlagala reformo organizacije.