Celje, 9. aprila - Celjska policija išče 40-letnega Simona Kukca iz Spodnje Rečice pri Mozirju, ki je v sredo samovoljno zapustil zdravljenje v bolnišnici. Kukec je vitek in visok okoli 190 centimetrov, ima kratke črne lase in izrazito močan glas. Ko so ga v sredo opazili na območju Spodnje Rečice, je bil oblečen v sivo-črne hlače in rdeč zgornji del oblačil.