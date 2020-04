Pogrešanega Iva Matanoviča z Jesenic kljub iskanju niso našli

Kranj, 7. aprila - Policisti so danes z gorskimi reševalci in vodniki reševalnih psov na območju Mežakle in Jerebikovca nad Mojstrano iskali od februarja pogrešanega Iva Matanoviča z Jesenic. Pogrešanega niso našli, so pa v soboto pod Jerebikovcem našli njegov osebni avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Kranj.