Pogrešajo Branka Žmegača

Maribor, 5. aprila - Na Policijsko upravo Maribor so se obrnili svojci pogrešanega Branka Žmegača. Pogrešanega naj bi nazadnje videli 27. marca letos na območju Ljubljane. Je močnejše postave, visok 175 centimetrov, težak od 110 do 120 kilogramov, krajših rjavih las. Kaj naj bi imel oblečeno, ni znano, so sporočili s Policijske uprave Maribor.