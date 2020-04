Prvi mož McDonaldsa si bo zaradi koronavirusa prepolovil plačo

Chicago, 9. aprila - Predsednik in izvršni direktor ameriškega ponudnika hitre prehrane McDonalds Chris Kempczinski si bo zaradi škode, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, znižal osnovno plačo za polovico, so v sredo sporočili iz podjetja. Kot so dodali, je prodaja od sredine marca, ko so države začele sprejemati ukrepe za zajezitev virusa, močno upadla.