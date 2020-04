EU bo znova poskušala doseči dogovor o fiskalnem svežnju v odziv na pandemijo

Bruselj, 9. aprila - Finančni ministri EU bodo danes popoldne nadaljevali zahtevna pogajanja o fiskalnem svežnju za blažitev hudih gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa. Največja ovira na poti do kompromisa so nesoglasja med Italijo in Nizozemsko glede pogojevanja pomoči iz ESM in vprašanja skupnega zadolževanja.