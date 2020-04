Ljubitelji družboslovnih strok pozivajo ŠOS, naj v času krize pomaga študentom

Ljubljana, 8. aprila - Ljubitelji družboslovnih strok so skupaj s štirinajstimi preostalimi društvi, gibanji in organizacijami na Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) naslovili poziv, naj v času epidemije novega koronavirusa sama pomaga študentom ter naj pri tem ne čaka države. Med drugim so ji očitali tudi neodzivnost in ignoranco ter podali rešitve, kako naj ukrepa.