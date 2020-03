Protikoronskemu zakonu načeloma izrazi podpore, a tudi opozorila

pripravili gospodarsko in notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 30. marca - Predlog obsežnega interventnega zakona za blažitev posledic izbruha koronavirusa na prebivalstvo in gospodarstvo, ki ga je v nedeljo predstavila vlada in ga bo DZ obravnaval v sredo, je večinoma deležen pozitivnih odzivov. Ukrepi so potrebni, bi bilo treba pa določene stvari doreči, ocenjujejo med drugim v opoziciji, gospodarstvu in sindikatih.