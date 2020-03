ŠOS opozarja na nezavidljiv položaj študentov ob pojavu epidemije koronavirusa

Ljubljana, 20. marca - V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so vlado opozorili na nezavidljiv položaj študentov, v katerem so se znašli ob pojavu koronavirusa. Študentskega dela skorajda ni, bivanje v študentskih domovih je omejeno, so zapisali. Zato predlagajo ukrepe, med drugim mesečno nadomestilo zaradi izpada dohodka in brezplačno bivanje v študentskem domu.