Za razlago učne snovi na voljo tudi spletna točka treh mariborskih fakultet

Maribor, 11. aprila - Na pobudo treh mariborskih fakultet je nastala skupna izobraževalna podporna točka razlagamo.si, kjer lahko učenci in dijaki, pa tudi učitelji, dobijo pomoč pri izobraževanju na daljavo. Na njej so zbrani razlage in gradiva za vse predmete v osnovnih in srednjih šolah, hkrati pa je mogoča tudi neposredna komunikacija.