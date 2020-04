V projektu Digi šola zbrali 1000 računalnikov in 800 monitorjev

Ljubljana, 8. aprila - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so vzpostavili projekt Digi šola, ki je namenjen zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja na daljavo v času epidemije novega koronavirusa. Doslej so s pomočjo donatorjev zbrali že 1000 računalnikov in 800 modemov, z več kot 2000 računalniki pa so na pomoč priskočile tudi šole po državi.