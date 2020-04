Kubed bo dobil večgeneracijski park

Koper, 11. aprila - Kubed bo v kratkem bogatejši za večgeneracijski park, ki bo namenjen druženju in srečevanju različnih generacij, rekreaciji in aktivnemu preživljanju prostega časa. Park so v okviru participativnega proračuna zasnovali in izglasovali krajani sami, ki so staremu balinišču želeli dati novo življenje, so sporočili s koprske občine.