Občani Kopra izbrali projekte za participativni del proračuna

Koper, 28. oktobra - V nedeljo opolnoči se je zaključilo glasovanje o projektnih predlogih za participativni del občinskega proračuna za leto 2020, ki ga je Mestna občina Koper začela izvajati 9. septembra. Med 147 projekti, ki so izpolnjevali pogoje in so bili uvrščeni na glasovanje, so izbrali 36 projektov v skupni vrednosti 472.750 evrov.