V koprskem proračunu za 2020 12 milijonov evrov za podeželje

Koper, 2. decembra - Koprski župan Aleš Bržan je minuli teden predsednikom krajevnih skupnosti občine predstavil osnutek predloga proračuna za leto 2020 in jih pozval k podaji predlogov, ki jih bo občina proučila in glede na zmožnosti vključila v proračun. Pri tem bodo prihodnje leto projektom na podeželju namenili približno 12 milijonov evrov, so sporočili z občine.