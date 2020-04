Število novih okužb s koronavirusom raste zmerno; Janša o možnosti rahljanja ukrepov

pripravila uredništva STA

Ljubljana, 7. aprila - Skupno število ljudi, pri katerih so ugotovili okužbo z novim koronavirusom, je v Sloveniji do ponedeljka do konca dneva naraslo za 35 na 1055. Umrlo je še šest ljudi. Premier Janez Janša je sicer ocenil, da gre Sloveniji "zmerno dobro" in da bi ukrepe za omejevanje širjenja koronavirusa lahko začeli sproščati od prihodnjega torka.