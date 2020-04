Nevladne organizacije za prepoved spletne prodaje alkohola

Ljubljana, 7. aprila - Koalicija nevladnih organizacij s področja javnega zdravja predlaga vladi prepoved spletne prodaje in dostave alkohola na dom v času epidemije novega koronavirusa. Prepričani so, da gre v prvi vrsti za nenujno "živilo", poleg tega pa je skoraj nemogoče preverjati prodajo mladoletnim in očitno opitim.