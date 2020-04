Cargo-partner ob pomanjkanju transportnih zmogljivosti krepi železniške prevoze

Brnik, 7. aprila - Zaradi krize, ki jo je povzročil covid-19, in motenih oskrbovalnih verig je naraslo povpraševanje po hitrih transportnih rešitvah in izpostavilo pomen tako imenovane železne svilne poti. Ob pomanjkanju transportnih zmogljivosti med Evropo in Kitajsko je logist Cargo-partner na tej povezavi vzpostavil dodatne transportne možnosti.