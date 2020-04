Tudi na tržnicah veljajo strogi preventivni ukrepi

Ljubljana, 7. aprila - Tržnice se po odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom štejejo za živilske trgovine, zato zanje veljajo enaka pravila kot za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega koronavirusa, opozarja kmetijsko ministrstvo. Upravljalce tržnic poziva, naj zagotovijo, da bodo ukrepi upoštevani.