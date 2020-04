Protikoronski ukrepi po mnenju fiskalnega sveta upravičeni

Ljubljana, 7. aprila - Ukrepi v zakonu za zajezitev epidemije koronavirusa in omilitev njenih posledic so po oceni fiskalnega sveta v pretežni meri vsebinsko skladni s priporočili mednarodnih organizacij in po obsegu primerljivi z ukrepi, sprejetimi v drugih državah. Obsežno in večplastno učinkovito ukrepanje države je po njegovi oceni upravičeno.