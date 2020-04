V ljutomerskem domu starejših občanov pet novih okužb, občina računa na pomoč ministrstva

Ljutomer, 7. aprila - V ponedeljek so v domu starejših občanov Ljutomer DSO zaradi suma okužbe z novim koronavirusom testirali 15 ljudi, pozitivnih je bilo pet. Skupno število okuženih v DSO je 49, od tega 44 stanovalcev in pet zaposlenih. Z občine pa so zjutraj poslali sporočilo, da računajo na pomoč, ki jim jo je v ponedeljek obljubil minister Janez Cigler Kralj.