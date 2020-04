Spremembam referendumske zakonodaje se za zdaj nakazuje podpora

Ljubljana, 6. aprila - Noveli zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ureja ravnanje DZ v primeru ustavno nedopustnih referendumov, se za zdaj obeta podpora. Nujna je dvotretjinska večina navzočih poslancev in torej pomoč opozicije, kjer pa razen Levice noveli ne nasprotujejo. Podporo napovedujeta SAB in SNS, v SD večjih zadržkov nimajo, v LMŠ je nekaj pomislekov.