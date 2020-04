IMF: Onesnaževanje nakazuje okrevanje kitajskega gospodarstva

Washington, 6. aprila - Svetovna recesija, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, bo hujša od tiste leta 2009, a že prihaja do prvih znamenj okrevanja gospodarstva na Kitajskem. To nakazuje tudi ponovno onesnaževanje v državi, so danes poudarili ekonomisti Mednarodnega denarnega sklada (IMF).