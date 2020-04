Epidemiologi NIJZ v bran v.d. direktorja Erženu

Ljubljana, 5. aprila - Epidemiologi z NIJZ so v bran v. d. direktorja Ivanu Erženu podpisali pismo, v katerem vladi očitajo sankcioniranje kritik in zanemarjanje stroke. "Stroko, ki je pristojna za predlaganje ukrepov, je politika povsem zaobšla. Brez sankcij ni dovoljena niti kritična presoja in komentar uvedenih ukrepov," so opozorili v pismu, ki ga je pridobil Večer.