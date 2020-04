Prebivalci so zaostreno prepoved zbiranja in prehajanja občinskih meja očitno vzeli resno

Ljubljana, 4. aprila - Slovenske ceste so danes manj polne kot minuli konec tedna, tudi večjega števila kršitev policija ne zaznava, je na popoldanski novinarski konferenci dejal vladni govorec Jelko Kacin. Policija ta vikend izvaja poostreni nadzor spoštovanja odloka o prepovedi gibanja zunaj občin, osredotočili so se na dostope do turističnih točk.