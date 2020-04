Počivalšek z gospodarstveniki o možnih ukrepih za reševanje likvidnosti

Ljubljana, 4. aprila - Vladna delovna skupina za gospodarstvo in kmetijstvo je na Brdu pri Kranju pretresala ideje in predloge predstavnikov gospodarstva za pripravo drugega protikoronskega svežnja, ki bo usmerjen predvsem v reševanje likvidnosti in učinkovitega izhoda iz krize. Oblikovala je predloge na področjih trga dela, financ, davkov, turizma in kmetijstva.