S hrvaškim letalom se iz Rima vrača tudi pet slovenskih državljanov

Zagreb, 4. aprila - Na hrvaškem letalu iz Rima, s katerim se bodo v domovino vrnili hrvaški državljani, bo tudi pet slovenskih državljanov, so sporočili na današnji novinarski konferenci hrvaškega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Izpostavili so tudi, da so v petek zvečer za covidom-19 umrle še štiri osebe, kar pomeni, da je na Hrvaškem tej bolezni podleglo 12 ljudi.