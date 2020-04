Albreht: Potreben premislek o normalizaciji razmer v zdravstvu, sicer bo dolgoročna škoda pri prebivalstvu

pogovarjala se je Anja Gorenc

Ljubljana, 5. aprila - Strokovnjak za javno zdravje z NIJZ Tit Albreht meni, da bo do poletja ali še prej potreben razmislek, kako znova aktivirati zdravstveni sistem, da ne bo dolgoročne škode za ljudi. V epidemiji koronavirusa so namreč nenujne storitve v zdravstvu zastale. A če kronični bolniki ne bodo ustrezno vodeni, bo to velika težava, je poudaril.