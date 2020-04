Skubec Moćićeva: Pritisk bolnikov velik, zdravstvo od prvega dneva epidemije trpi

pogovarjala se je Anja Gorenc

Celje, 5. aprila - Iz Zdravstvenega doma Celje so v preteklih tednih na testiranje za okužbo s koronavirusom poslali 10 ljudi, 72 so svetovali samoosamitev. A je pritisk bolnikov v tem obdobju po besedah tamkajšnje predstojnice družinske medicine Katarine Skubec Moćić velik. Opozarja tudi, da od prvega dne epidemije zdravstvo trpi in na dolgi rok ne bo zdržalo.