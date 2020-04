V Sloveniji največ smrtnih žrtev v enem dnevu; ranljive skupine z nakupi tudi v zadnji uri delovnega časa trgovin

Ljubljana, 3. aprila - S soboto bo tudi zadnja ura delovanja trgovin bo namenjena le ranljivim skupinam, kot so invalidi, upokojenci in nosečnice, je sklenila vlada. Medtem je število okuženih z novim koronavirusom v četrtek poraslo na 934, za covidom-19 pa so umrle štiri osebe, kar je največ doslej v enem dnevu. O prvih smrtih so danes poročali tudi iz UKC Maribor.