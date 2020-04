Slovenija podarila za 110.000 evrov zaščitne opreme Severni Makedoniji

Skopje, 3. aprila - Slovenija je Severni Makedoniji podarila zaščitno medicinsko opremo v vrednosti 110.000 evrov, so sporočili s slovenskega obrambnega ministrstva. Gre za 100.000 zaščitnih mask in 100.000 zaščitnih rokavic, ki so namenjene makedonskemu notranjemu ministrstvu, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.