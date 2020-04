V boju proti koronavirusu in posledicami številne donacije po celotni državi

Ljubljana, 3. aprila - Z vse Slovenije te dni prihajajo obvestila o donacijah zaščitne opreme, hrane in pripomočkov. UKC Ljubljana je danes tako prejel 100.000 zaščitnih mask, v Kopru razdeljujejo pakete pomoči socialno najšibkejšim otrokom in starostnikom, donacij so se razveselili zdravstveni delavci in otroci v Velenju, v Lenartu pa so prejeli sadje in zelenjavo.