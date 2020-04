Iz soboške bolnišnice zagotovila o upoštevanju vseh ukrepov ob novem koronavirusu

Murska Sobota, 3. aprila - Iz soboške bolnišnice so sporočili, da dosledno upoštevajo vse ukrepe in navodila, povezane z novim koronavirusom, tudi samoizolacijo. Zaradi slednje so se pojavila vprašanja, ali določila veljajo za vse, vodstvo bolnišnice pa zagotavlja, da vse delajo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).