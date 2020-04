Policija v zadnjih dneh z več kot 600 opozorili zaradi kršitev prepovedi zbiranja in prehajanja v druge občine

Novo mesto/Kranj, 3. aprila - Policisti so prek Twitterja sporočili, da so v zadnjih štirih dneh izrekli več kot 600 opozoril zaradi kršitev odloka, ki prepoveduje zbiranje na javnih krajih in prehajanje v druge občine. Policisti so že začeli poostreno nadzirati izvajanja odloka, saj je, kot navajajo, tudi v prvih pomladnih dneh spoštovanje odloka pomembno za vse.