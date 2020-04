Prodaja moke, riža in testenin poskočila za trikrat

Ljubljana, 4. aprila - V tednu med 9. in 15. marcem se je prodaja moke, riža in testenin v primerjavi s primerljivim obdobjem pred letom dni v Sloveniji povečala za več kot 300 odstotkov, kažejo podatki agencije Nielsen. Pri žitnih kosmičih, žitaricah za kuhanje, konzerviranem mesu in vnaprej pripravljenih omakah in juhah v vrečkah je rast med 200- in 300-odstotna.