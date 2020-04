Mineva 30 let od prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 5. aprila - Minilo bo 30 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve. Na njih je zmagala koalicija novih strank, združenih v koaliciji Demos, ki je s tem dobil pravico sestaviti vlado. Dušan Plut in Matjaž Kmecl, ki sta bila tedaj izvoljena za člana predsedstva, sta po 30 letih prepričana, da Slovenija ni izkoristila potenciala, ki ga ima.