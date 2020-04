Iz New Yorka se organizirano vrača skupina slovenskih državljanov

New York, 2. aprila - Iz New Yorka v Budimpešto je v sredo s posebnim poletom madžarskega letala odpotovala skupina Slovencev iz ZDA, za katere je potem organiziran prevoz do madžarsko-slovenske meje, kjer sledi zdravstveni pregled na okužbo z novim koronavirusom in nato predvidoma 14-dnevna izolacija oziroma karantena v domovini.