Koalicija z dopolnili k interventnemu zakonu glede določb o policijskih pooblastilih

Ljubljana, 1. aprila - Koalicijske poslanske skupine so po dilemah in očitkih v javnosti med drugim vložile dopolnilo k predlogu interventnega protikoronskega zakona, s katerim predlagajo umik določil o policijskem sledenju gibanja ljudi za namen obvladovanja epidemije. Iz 103. člena pa bi črtali pooblastila za izdelavo fotorobota in vstop v tuje stanovanje.