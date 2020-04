V etnografskem muzeju zbirajo šale o koronavirusu

Ljubljana, 1. aprila - Šale so v času epidemije več kot dobrodošle, saj nam lahko denimo pomagajo pri razbijanju monotonosti dni v izolaciji. So tudi del duhovne kulture, zato so se v Slovenskem etnografskem muzeju odločili za dokumentiranje zdajšnjega trenutka in začeli zbirati šale o koronavirusu, ki so se kakor obliži na rano začeli širiti v družbi.