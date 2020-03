Sindikati sociale in zdravstva proti omejevanju kroga upravičencev do dodatka za delo v rizičnih razmerah

Ljubljana, 31. marca - Sindikati s področja dejavnosti zdravstva in socialnega varstva protestirajo proti odločitvi vodstva nekaterih javnih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov, da omejijo krog upravičenih delavcev do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. Poudarjajo namreč, da pripada vsem, ki v teh dneh delo opravljajo na delovnem mestu.