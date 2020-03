Zaposleni v Amazonu protestirajo zaradi pomanjkanja varnosti

New York, 31. marca - Ameriški delavci, zaposleni pri Amazonu in v njegovih trgovinah Whole Foods, pa tudi pri podjetju za dostavo špecerije Instacart protestirajo zaradi slabih delovnih razmer in varnosti v času pandemije novega koronavirusa. Omenjena podjetja so med redkimi, ki jih virus ni prizadel, saj ostajajo odprta in imajo vse več naročil.