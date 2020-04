Slovensko znanje v prodornih prizadevanjih za pospešitev izsleditve virusov

Maribor, 1. aprila - Raziskovalca z mariborske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Tine Curk in Urban Bren sta s kolegi iz Velike Britanije in Kitajske zasnovala nov pristop k identifikaciji virusov in bakterij, ki bi lahko pospešil ugotavljanje točne vrste okužbe. To velja tudi za covid-19, kjer je čakanje na rezultat brisa še posebej problematično.