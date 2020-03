V okolici karantene v Dolgi vasi prepoved zbiranja in gibanja

Lendava, 31. marca - Župan občine Lendava Janez Magyar je zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni izdal odredbo o prepovedi zbiranja in gibanja ljudi na območju gostilne s prenočišči Olimpija v Dolgi vasi in 50-metrski okolici, kjer je v karanteni 28 državljanov, ki so prišli iz Avstrije. Sedem je okuženih s covidom-19.