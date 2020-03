Največji skok okužb zaznali v Ljutomeru

Ljubljana, 31. marca - Do konca ponedeljka so po najmanj en primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili že v 132 občinah po državi (v nedeljo v 129 občinah), po dva ali več primerov pa so potrdili v 81 občinah (v nedeljo v 79). Najbolj, za šest, je število okužb tokrat poskočilo v Ljutomeru, v Horjulu je bilo pet dodatnih okužb.