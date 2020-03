Upokojenci večinoma upoštevali pozive, naj ob izplačilu pokojnine ostanejo doma

Ljubljana, 31. marca - Upokojenci so večinoma upoštevali pozive, naj ne obiskujejo bančnih in poštnih poslovalnic za dvig pokojnin, ki so jih danes prejeli na račun. Kot so zapisali na Pošti Slovenije, gneče v njihovih poslovalnicah ni bilo. Tudi v NLB in Novi KBM pozdravljajo, da so bili pozivi upokojencem v veliki meri slišani.