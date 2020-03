Vlada zavrača in obsoja primer domnevnega nadlegovanja novinarja Blaža Zgage

Strasbourg, 31. marca - Slovenska vlada je odgovorila na opozorilo najvišje stopnje v zvezi z nadlegovanjem novinarja Blaža Zgage, ki ga je v petek na svoji platformi za zaščito novinarstva in varnost novinarjev objavil Svet Evrope. Vlada v odzivu "zavrača in obsoja primer domnevnega nadlegovanja" novinarja. Dodaja, da za zdaj ni dokazov, kako je do tega prišlo.