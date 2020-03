Kmetijskemu sektorju za obvladovanje posledic epidemije v pomoč tudi predplačila

Ljubljana, 31. marca - Možna oblika pomoči kmetijskemu sektorju pri obvladovanju posledic epidemije covid-19 je tudi uporaba predplačil, sporočajo z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot so pojasnili, pravila evropske uredbe dopuščajo predplačila neposrednih plačil do 50 odstotkov.