Število hospitaliziranih zaradi covida-19 zraslo manj kot minule dni

STA objavlja tabelo s podatki o skupnem številu okuženih, novih potrjenih okužbah in številu umrlih za posamezni dan. Od 25. marca so vključeni tudi podatki o hospitaliziranih bolnikih in tistih na intenzivni negi za posamezni dan.

dan okuženih novih hospit. intenz. umrlih -------------------------------------------------------- 4. 3. 1 1 5. 3. 6 5 6. 3. 8 2 7. 3. 12 4 8. 3. 16 4 -------------------------------------------------------- 9. 3. 25 9 10. 3. 34 9 11. 3. 57 23 12. 3. 96 39 13. 3. 141 45 --------------------------------------------------------- 14. 3. 181 40 1 15. 3. 219 38 16. 3. 253 34 17. 3. 273 20 18. 3. 286 13 --------------------------------------------------------- 19. 3. 319 33 20. 3. 341 22 21. 3. 383 42 22. 3. 414 31 1 23. 3. 442 28 1 --------------------------------------------------------- 24. 3. 526 84* 1 25. 3. 562 36 98 17 1 26. 3. 632 70 90 22 2 27. 3. 684 52 90 25 2 28. 3. 730 46 101 23 2 --------------------------------------------------------- 29. 3. 756 26 115 28 30. 3. 802 46 119 28 2 31. 3. 2 --------------------------------------------------------- skupaj 15

* 24. marca so spremenili metodologijo zajema podatkov, tako da je po novem presečna ura za zajem podatkov ob polnoči za pretekli dan (in ne več 10. ura za tekoči dan). Od tod odstopanje pri podatkih za 24. marec.

Vir: NIJZ