V Katedrali svobode z vzporednicami zdravstvene krize z osamosvojitveno

Ljubljana, 30. marca - Neformalno združenje Katedrala svobode vlado poziva, da izredne ukrepe za zajezitev epidemije in za njeno dokončno obvladovanje opre na veljavne zakone in na ustavne vrednote. Ob tem so izrazili upanje, da bo tudi zdravstvena kriza, tako kot je bila osamosvojitvena, katarzična oziroma zdravilna.