S kolesom v službo v drugo občino da, na izlet ali trening ne

Kaj novega prinaša odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati opolnoči?

Po Hojsovih navedbah vlada ni prepovedala bistveno več stvari, ki so bile prepovedane že doslej. Tako lahko državljani še vedno odidejo na svoje delovno mesto, na odvzem oz. darovanje krvi, lahko opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost v katerikoli občini ne glede na to, v kateri občini živijo.

Če je neka storitev na voljo v občini stalnega ali začasnega prebivališča, odlok določa, da jo naj državljani tam tudi opravijo, če ni, naj poiščejo najbližjo tovrstno storitev.

Ni pa več dovoljeno dostopati do parkovnih, sprehajalnih in rekreacijskih površin v drugi občini. Ob tem je Hojs spomnil, da se je med vikendom na nekaterih turističnih točkah po državi trlo ljudi in da so zdravniki obravnavali veliko poškodb pri adrenalinskih športih. Sprememba bo po njegovih navedbah veliko pripomogla, da se to ne bo več dogajalo. Pozval je, da se "v teh dneh ne gremo turizma in športnih aktivnosti".

Pojasnil je, da veliko gospodarskih panog deluje še naprej, med njimi gradbeništvo, trgovine in druge nujne storitve. "Če bo treba, bomo morali zaostriti tudi te stvari, a si tega ne želimo, kajti to pomeni popolno ustavitev vsega, kar se v naši družbi dogaja," je dejal Hojs.

Kako policisti kaznujejo kršitelje odloka?

Policisti v tem trenutku nikogar ne kaznujejo, želijo pa s svojimi opozorili občane "pozvati, da ne izvajajo tistega gibanja, ki ni nujno". Pri državljanih tako preverjajo, ali gredo dejansko tja, kamor je nujno, je dejal Hojs.

Policija ima navodilo, da na naključnih mestih izvaja nadzor in opozarja kršitelje odloka. "Računam, da bomo s sprejetjem protikoronskega zakona zadeve lahko še poostrili, da bo policija lahko tudi neposredno izdajala kazni," je napovedal minister.

Ali je treba imeti za prihod na delo v drugo občino posebno dovoljenje?

Takih dovoljenj odlok ne predvideva. Hojs pa priporoča vsem, da imajo pri sebi preprosto potrdilo delodajalca, na katerem piše, na kateri lokaciji opravljajo delo.

Lahko nekdo, ki je zaradi varnosti ostal v Ljubljani, obišče družinske člane, ki v tem času živijo drugje?

Odlok med izjemami določa tudi varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma oskrbo ali nego družinskih članov. Gre pa po Hojsovih navedbah za kontradiktorno vprašanje, saj če so se ločili zaradi varnosti, druženje k varnosti ne bo pripomoglo.

Se lahko gibam po Ljubljani, če sem se začasno preselil v to mesto, nisem pa uspel prijaviti začasnega prebivališča?

Tisti, ki so zaradi dela ostali v Ljubljani, lahko gredo tam tudi v trgovino in na sprehod. To pa ne pomeni, da si ni treba urediti začasnega prebivališča, ki ga po Hojsovih navedbah mnogi že pred epidemijo niso imeli. Kot je poudaril Hojs, za ureditev tega tudi v tem trenutku ni ovir: upravne enote delujejo, začasno in stalno prebivališče se lahko uredita po elektronski poti, lahko pa se vlogo pošlje tudi po navadni pošti.

Ob tem je spomnil, da se v novem zakonu predvideva možnost zamika ureditev tovrstnih stvari, tako da posamezniki ne bodo v prekršku, tudi če bodo to uredili z enomesečno zamudo.

Ali lahko grem s kolesom v službo v drugo občino in ali lahko rekreativno tečem in kolesarim?

Rekreativno kolesarjenje in tek sta dovoljena, a zgolj v okviru svoje občine. Kot je spomnil minister, imajo sicer župani pristojnost, da lahko določijo, kje se te aktivnosti izvajajo.

Se pa lahko na delo tudi s kolesom odpravimo v drugo občino, a to niso ključni problemi, je ocenil Hojs.

Ali lahko grem na pogreb v drugo občino?

Hojs je pogreb označil kot nujno stvar, na katero lahko gremo tudi v drugo občino, a pri tem poudaril, da veljajo splošne omejitve. Tako je treba tudi na pogrebu držati razdaljo do drugih, ki se pogreba udeležujejo. Družina s petimi člani lahko hodi skupaj, je še dodal.

Ali lahko nakup v trgovini opravim v občini, kamor hodim na delo?

Vsi, ki so zaradi dela prišli v drugo občino, lahko tam opravijo tudi nakup v trgovini. Pri tem pa je treba upoštevati omejitve, ki po novem vladnem odloku veljajo za trgovine - to so maska, rokavice, varnostna razdalja in prioritetne ure.

Kje naj dobim masko in rokavice za v trgovino?

V zaprte prostore, kot je tudi trgovina, je treba namreč odslej priti z masko in zaščitnimi rokavicami. Nekaj zaščitnih sredstev večina trgovcev po Hojsovih navedbah nudi ob vhodu. Glede zaščitnih rokavic, ki v lekarnah že nekaj časa niso na voljo, je dejal, da je v skladiščih civilne zaščite dovolj zaščitnih rokavih in da bodo zagotovili njihovo distribucijo, da pa rokavice zagotavljajo tudi sami trgovci.

"Če nimate maske, uporabljajte priročna improvizirana sredstva, rute, šale," je svetoval minister.

Pojasnil je, da so danes prejeli več pritožb trgovcev in tistih, ki trgovske objekte varujejo, nad neprimernim obnašanjem obiskovalcev, ki niso upoštevali odloka. "Varujemo prodajalke in tiste, ki prihajajo v trgovino," je spodbudil. Trgovce pa je pozval, da lahko v skladu z v odloku predvideno možnostjo prosijo župana, da v pomoč pri vzpostavljanju reda pošlje pripadnike civilne zaščite.