Opozicija ukrepe za blažitev posledic epidemije načeloma podpira, težave z "nadzorskimi" določbami

Ljubljana, 30. marca - Iz poslanskih skupin opozicije je v glavnem slišati načelno podporo ukrepom za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki jih državljanom in gospodarstvu prinaša vladni mega zakonski predlog. Napovedujejo konstruktivno držo pri vlaganju dopolnil. Levico, LMŠ in SD pa so zmotile določbe o pooblastilih policije.